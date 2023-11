Ass. 'Bimbi fragili': "Neuropsichiatria infantile, visite a rilento"

Incontro con la direttrice generale della Asl 7 Giuliana Campus

Di: Redazione Sardegna Live

Sottoporsi a una visita neuropsichiatrica infantile o per il riconoscimento della condizione di invalidità ufficialmente certificata dall’azienda sanitaria, sta diventando ormai da tempo difficoltoso nel Cagliaritano. Per discutere di tali problematiche, in particolare sulle azioni intraprese per abbattere le liste d’attesa, questa mattina, su sollecitazione del Consigliere regionale Fabio Usai, i rappresentanti dell’associazione “Bimbi fragili” hanno incontrato la Direttrice generale della Asl 7 Giuliana Campus.

“Questa mattina - spiega Sabrina Urru, referente dell’associazione ‘Bimbi Fragili’ -, durante l’incontro con la Direttrice generale Campus abbiamo manifestato tutta la nostra preoccupazione per i ritardi e le criticità insite nel servizio di neuropsichiatria infantile territoriale, nonché per il riconoscimento della condizione di invalidità ufficialmente certificata dall’azienda sanitaria, indispensabile, ad esempio, in ambito scolastico per l’ottenimento dei servizi connessi al sostegno degli studenti con specifiche condizioni”.

“Rispetto alle nostre rimostranze - racconta Chiara Vaccargiu, altra rappresentante del sodalizio - la dottoressa ci ha risposto di aver strutturato un piano di intervento per l’abbattimento delle liste di attesa, sia per l’effettuazione delle visite di neuropsichiatria infantile, sia per il riconoscimento ufficiale della condizione di invalidità”.

“Campus ha preso l’impegno di stanziare delle nuove risorse - aggiungono Urru e Vaccargiu - che serviranno a garantire l’utilizzo delle strumento delle prestazioni aggiuntive per i medici esistenti, in maniera tale che si potrà implementare il numero di visite e così iniziare a smaltire il pregresso".

"Il nostro auspicio - concludono le rappresentanti dell'associazione - è che gli impegni presi oggi si possano velocemente tradurre in atti concreti. A ogni modo costituiscono un importante passo in avanti nel riconoscimento della dignità e dei diritti dei piccoli pazienti del territorio”.