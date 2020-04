Tre guariti in un giorno a San Sperate

Altri quattro cittadini rimangono positivi

Di: Redazione Sardegna Live

Tre persone positive al coronavirus guarite a San Sperate. L'esito negativo del tampone a cui erano state sottoposte è stato comunicato stamattina.

"Salgono in tutto a quattro i guariti in paese da inizio emergenza - spiega il sindaco Enrico Collu -. Rimangono in questo momento solo altri quattro ancora positivi, uno solo ancora in ospedale in condizioni stabili. Gli altri sono a casa, stanno abbastanza bene e confido di avere presto altre buone notizie".