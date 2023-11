Cagliari. Armato di coltello e cacciavite, ruba una bici elettrica

Arrestato 33enne dopo un inseguimento della Polizia

Di: Alessandra Leo

Intorno alla mezzanotte dello scorso giovedì, a Cagliari, è giunta sulla linea di soccorso del 112 N.U.E. una segnalazione da parte di una donna, vittima di furto della propria bicicletta elettrica, avvenuto nei pressi di Sant’Avendrace.

Grazie all’intervento immediato degli agenti della Squadra Volante, in via Sant’Avendrace è stato intercettato un uomo 33enne di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, che spingeva a piedi una bicicletta corrispondente alle caratteristiche del mezzo rubato. Alla vista dei poliziotti, l’uomo, dopo aver abbandonato la bicicletta, ha tentato di dileguarsi sino alla piazza Is Maglias, dove è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

A seguito di una perquisizione, il 33enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto nella tasca dei pantaloni, e di un cacciavite a punta, utilizzato presumibilmente nel tentativo di forzare il nottolino di sicurezza. Il presunto autore del furto è stato così condotto negli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in flagranza.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. e, a seguito dell’udienza tenutasi ieri mattina, ha convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura cautelare.