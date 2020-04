Tortolì. Un simbolo floreale per festeggiare la Liberazione

Il sindaco: Questa ricorrenza, per la prima volta trascorsa tra le mura domestiche, può essere colta come un ulteriore momento di riflessione”

Di: Redazione Sardegna Live

Ricorre oggi il 75esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Non saranno possibili celebrazioni a causa delle disposizioni per il contenimento del coronavirus. L'amministrazione comunale ha voluto omaggiare, anche se in forma ristretta, presso la sala giunta del municipio, questa giornata speciale con un cesto di fiori con il tricolore per ricordare il 25 Aprile, la Festa della Liberazione, la festa di tutti.

Il pensiero del sindaco di Tortolì, Massimo Cannas:

“Questa ricorrenza, per la prima volta trascorsa tra le mura domestiche, può essere colta come un ulteriore momento di riflessione, un nuovo punto di partenza, rinascita e unità. Un pensiero va ai caduti che hanno dato la vita e a tutti coloro che con loro impegno si sono spesi affinché tutti noi potessimo vivere oggi in un mondo libero e democratico. Un pensiero oggi non può che andare alle vittime del coronavirus e a chi ancora sta lottando. Un ringraziamento ancora a tutto il personale sanitario che sta combattendo questa battaglia e alle forze dell'ordine che impegnate sul territorio garantiscono la nostra sicurezza. Un grazie particolare alla comunità tortoliese che con grande senso di responsabilità e sacrificio sta reagendo a questa situazione di emergenza sanitaria nazionale”.