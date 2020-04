Sindaco di Bitti precisa: "Nella casa di riposo nessun nuovo decesso"

"Da inizio pandemia tre morti positive al virus e due negative"

Di: Redazione Sardegna Live

“Ieri sera si è diffusa una notizia errata, non partita dai nostri uffici, in cui si parlava di nuovi decessi nella Casa di riposo Nostra Segnora de su Meraculu di Bitti. Rassicuriamo tutti poiché le cose non stanno così: non c’è stato alcun nuovo decesso”.

E’ quanto precisato il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini.

“Da inizio pandemia sono tre gli ospiti positivi a Covid-19 che sono venuti a mancare, mentre altre due vittime sempre della Casa di riposo si erano negativizzate al virus poco prima della scomparsa”, ha sottolineato ancora Ciccolini che ha aggiunto: “Come Amministrazione comunale, e per quello che ci compete, continueremo a monitorare costantemente l’emergenza coronavirus con la massima attenzione sia nella Casa di riposo che sull’intero territorio”.