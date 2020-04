Dramma della solitudine: donna morta in casa

I vicini non la vedevano da dieci giorni quando hanno dato l'allarme

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma della solitudine a Quartu Sant'Elena, dove una donna di 85 anni è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento di via Spagna.

Da dieci giorni i vicini non la vedevano. Hanno chiamato così gli agenti della Polizia locale hanno rinvenuto il cadavere una volta entrati nell'abitazione. La donna viveva da sola, un amico si occupava di portarle la spesa e fare qualche commissione per conto suo.

"L'ultima volta che l'ho vista era dieci giorni fa quando sono andato a portarle la spesa", sono le parole dell'uomo riportate da L'Unione Sarda. "Poi oggi l'ho chiamata per sapere se le serviva altro ma non mi ha risposto per ben sei volte così mi sono preoccupato. Mi dispiace davvero tanto per quanto è successo. E' un dramma della solitudine".

Gli inquirenti indagano per risalire alle cause del decesso.