Un sospiro di sollievo per Pozzomaggiore: guarita infermiera

La donna lavora all'ospedale di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Buone notizie da Pozzomaggiore, dove un'infermiera è guarita dopo aver contratto il coronavirus. La conferma è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando il secondo tampone ha dato esito negativo. La donna si trovava in quarantena nella propria abitazione.

In paese si era registrato un altro caso di positività, un'operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Ozieri, in merito al quale si aspettano sviluppi.

"Dopo qualche momento di difficoltà la situazione a Pozzomaggiore si sta normalizzando ed è tutto sotto controllo - commenta il sindaco Mariano Soro - Attendiamo fiduciosi l'esito di queste analisi. Ringrazio ad ogni modo la cittadinanza che si sta comportando in maniera esemplare, rispettando tutte le prescrizioni che l'emergenza Coronavirus impone. Non molliamo e continuiamo in questa direzione".