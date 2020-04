La Fase 2 del Mater Olbia: non sarà più Covid Hospital

Diminuisce la pressione sugli ospedali isolani

Di: Redazione Sardegna Live

Diminuisce la pressione dei contagi per coronavirus sugli ospedali sardi, così il Mater Olbia, a partire da lnedì 27, non sarà più Covid Hospital.

Lo ha fatto sapere la struttura privata gallurese, che ha trovato l'intesa con la Regione Sardegna per riattivare i servizi ambulatoriali, diagnostici, operatori, specialistici e di degenza per i cittadini del territorio.

"I dati sull'andamento dell'epidemia in Sardegna offrono dei segnali confortanti - spiega a L'Unione Sarda Giovanni Raimondi, amministratore delegato del Mater Olbia Hospital - e, in questa fase, è quindi più utile che una struttura come il Mater Olbia possa tornare a rispondere alle esigenze di assistenza e di cura dei cittadini, pur rimanendo pronta a supportare il sistema sanitario se le condizioni dei contagi mutassero. Siamo felici di poter tornare a dedicarci ai bisogni di salute del territorio che, in questa fase di emergenza, non si è potuto affrontare. Da lunedì i cittadini sardi avranno nuovamente la possibilità di riprendere il proprio percorso di prevenzione e cura presso la nostra struttura".

"Ringrazio tutto il personale dell'ospedale - conclude Raimondi - che ha gestito la fase di operatività come Covid Hospital con professionalità e impegno, per offrire la migliore assistenza possibile ai pazienti che abbiamo ospitato".

Le persone positive ricoverate al Mater saranno trasferite al San Francesco di Nuoro. Poi si provvederà a sanificare gli ambienti e sottoporre a controlli il personale dell'ospedale.