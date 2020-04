La bella notizia del sindaco Fausto Orrù: “I tamponi della Casa alloggio per anziani San Vincenzo sono tutti negativi”

Fugati i dubbi: ospiti e personale della struttura erano stati sottoposti per cautela a tampone, dopo la morte di una 84enne per Coronavirus

Di: Alessandro Congia

“Ho atteso fino all'ultimo con la speranza di avere oggi stesso l'esito dei tamponi e finalmente proprio ora sono arrivati e vi annuncio la bellissima notizia, tutti i tamponi effettuati nella casa di cura sono risultati negativi. I nostri anziani e gli operatori sono tutti felici della notizia che prima ho comunicato a loro. Continuiamo con questi comportamenti che di fatto ci fanno ancora tenere integro il nostro fortino”.

Il primo cittadino Fausto Orrù annuncia ufficialmente la bella notizia che riguarda la Casa alloggio per anziani San Vincenzo e come buon auspicio, pubblica un video che ritrae un concerto della banda Musicale: “Proprio oggi gli amici della banda musicale "G.Puccini" - dice il sindaco Orrù - ci hanno ricordato che si festeggiano i 140 anni della loro fondazione. Condivido con voi il video che hanno realizzato e il concerto è diretto dal nostro Zio Riccardo Uccheddu 102 anni, la dimostrazione che i nostri anziani sono una risorsa per la nostra grande comunità”.

VIDEO