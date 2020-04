Dopo 661 anni niente sagra di Sant’Antioco, l’idea ambiziosa di tre ragazze: “Facciamola virtualmente sul web”

In tempi di Coronavirus, sarà un periodo di restrizioni e di tassativo divieto di sagre, eventi e assembramenti. Ecco l’idea

Di: Alessandro Congia

"Lunedì 27 aprile sarà il giorno della 661° sagra di Sant’Antioco, non sarà come gli anni passati, questa volta sarà diverso, niente sfilata e festeggiamenti in pubblico e siccome siamo tenuti a rimanere a casa, perché non creare una sfilata virtuale proprio su Facebook?”.

Lo hanno pensato Erika, Miriana e Silvia Massidda, che hanno proposto su Facebook un contest fotografico: “Abbiamo pensato ad un contest a premi - dicono le tre ragazze - che durerà solo un giorno e cioè lunedì 27, "festa di Sant’Antioco virtuale”, al quale possono partecipare tutti, non solo chi è di Sant'Antioco, ma tutti coloro che da anni hanno sempre avuto il piacere di partecipare alla sfilata attivamente o che si sono semplicemente goduti la festa: l’apertura del contest avverrà lunedì 27, dalle ore 9 alle 19, occorre postare una foto della festa di San’Antioco delle scorse edizioni, tutto ciò che la rievoca, una foto con vestiti in costume sardo, uno scatto ad un carro, ad un bambino che ammira la sfilata o tutto ciò che riguarda la tradizionale sagra. Quanddi si pubblica la foto occorre necessariamente utilizzare l’hastag #sagradisantantioco2020, pena l’esclusione; si vota durante tutta la giornata, le foto vincitrici saranno 3 e a comportare la vincita saranno i like; per visualizzare tutte le foto insieme e votare l’immagine preferita occorre accedere nell’hastag #sagradisantantioco2020. I premi simbolici sono gift card Piazza Fontana dal valore di 50 euro, 2 panini del Bocadillos + birra artigianale, pacco sorpresa con prodotti da forno.