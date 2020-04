Delfino nel porto industriale di Porto Torres

E' stato un dipendente dell’ENI a notare il delfino

Di: Redazione Sardegna Live

Nel tardo pomeriggio di oggi un delfino è stato avvistato all’interno del bacino del porto industriale di Porto Torres.

Intorno alle ore 16:30, è stato un dipendente dell’ENI a notare il delfino nel bacino delle acque di raffreddamento dello stabilimento, in una zona non frequentata da navi, e ad allertare la Capitaneria di Porto. Quest’ultima, in contatto con l’istituto di zoologia dell’Università di Sassari, ha inviato sul posto un battello veloce, al fine di verificare se il cetaceo potesse essere in qualche modo in difficoltà oppure se fosse entrato nello specchio acqueo portuale per cercare del cibo. La situazione èstata verificata anche con l’ausilio di un Nucleo Subacqueo dei Vigili del Fuoco.

E’ risultato che il delfino si trova in buone condizioni e che non ci sono elementi o strutture che ne impediscano il suo ritorno in mare aperto. La Capitaneria di porto, in ogni caso, continua a monitorare la situazione.

Il Comandante della Capitaneria turritana, Capitano di Fregata (CP) Gianluca Oliveti, evidenzia che l’attività di monitoraggio dei cetacei, di cui la Guardia Costiera è elemento fondamentale della catena, è molto importante per stabilire la presenza nelle nostre acque di questi simpatici mammiferi e il loro stato di salute. A tal fine, continua il Comandante Oliveti, si prega in caso di avvistamenti di mantenersi a distanza di sicurezza e, nel caso di sospetta difficoltà dell’animale, contattare il numero blu 1530, oltre che i seguenti numeri riportati in basso.