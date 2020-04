Coronavirus, aggiornamento dati in Sardegna: solamente tre casi in più

804 persone attualmente positive (-13 rispetto a ieri)

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna sono 1.257 i casi di positività al virus Sars Cov-2 accertati dall'inizio dell'emergenza. Le persone attualmente positive sono 804. I guariti sono 351, mentre salgono a 102 i decessi, 4 in più di ieri. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 19.889 test (+2.045).

Tra le 804 persone attualmente positive (-13 rispetto a ieri), 690 si trovano in isolamento domiciliare, 95 sono ricoverati con sintomi, mentre sono 19 i pazienti sottoposti a terapia intensiva.

Sul territorio, dei 1.257 casi positivi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza: 811 (+1) Sassari, 229 (+1) Città Metropolitana di Cagliari, (+1) Sud Sardegna, 74 Nuoro e 52 Oristano.

Per la prima volta viene comunicato oggi anche il dato numerico delle persone contagiate nel rapporto tra popolazione generale (944 persone positive) e operatori sanitari (297).