Caos rifiuti e discariche a cielo aperto nuovamente a Sant’Elia: ecco cosa accade tra le palazzine in via Schiavazzi

Nemmeno una settimana fa il Comune e la De.Vizia avevano effettuato l’ennesima bonifica: tutto inutile

Di: Alessandro Congia

Le foto scattate ieri servono più di mille articoli, ritraggono l’area nella quale il Comune e la De.Vizia avevano effettuato l’ennesima bonifica sullo stato dei luoghi, ma tutto in pochi giorni è tornato come prima.

Lo aveva detto anche il consigliere comunale Marcello Polastri, della Commissione Sicurezza, “chissà per quanto tempo potrà durare l’ordine e la pulizia accanto ai parcheggi delle palazzine che s’affacciano in via Schiavazzi”. Ecco il risultato, le piogge delle ultime 24 ore hanno creato delle enormi pozzanghere,

I cumuli di rifiuti che puzzano, insieme a cataste di mobili vecchi e tanto altro, capeggiano tra liquidi maleodoranti, creando notte e giorno una situazione davvero insostenibile. Le domande nascono spontanee anche tra chi, nella zona, non ha nemmeno voglia di parlare o di dire il proprio nome: pochi e mal distribuiti contenitori condominiali della differenziata presenti in zona? Maleducazione centuplicata degli abitanti? Oppure è solo l’indifferenza che da sempre aleggia in quel rione? O ancora, sono le Amministrazioni Comunali succedutesi nei tanti anni non sono mai riuscite a porre rimedio all’anarchia dei pochi? Il rischio è, come sempre, che si verifichi l’ennesimo rogo notturno e l’intervento delle squadre del 115 a spegnere le fiamme.

Ecco le foto