Addio ad Alessandro Fais, il cantadore "Usignolo di Sardegna"

Aveva 83 anni

Di: Redazione Sardegna Live

L’ultimo saluto “a distanza” per Alessandro Fais "il cantadore a chitarra" morto a 83 anni.

Apprezzato da tanti che lo hanno conosciuto, tributandogli applausi e riconoscimenti in tutta l'Isola, in numerose regioni italiane e in diversi paesi europei dove era ospite degli emigrati sardi.

La storia artistica di Alessandro Fais si racconta attraverso le tappe salienti di un cammino artistico durato 24 anni, contrassegnato da oltre 1100 esibizioni ufficiali in piazza e dalla conquista, per ben tre volte, dell'ambito titolo di "Usignolo della Sardegna.