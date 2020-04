Coronavirus, la situazione migliora a Ozieri

Il bollettino del Comune: "Un nostro concittadino è guarito, nessun nuovo infettato"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Giuseppe Mazza

Migliora la situazione coronavirus a Ozieri, uno dei centri più colpiti dall'epidemia nel Sassarese. Il consueto bollettino pubblicato quotidianamente sulla pagina Facebook del Comune conforta i cittadini. "Ancora piccoli passi in avanti per uscire dall'emergenza sanitaria - si legge nel comunicato -. Oggi è uscito dall'elenco dei positivi un nostro concittadino che alla controprova è risultato nuovamente negativo. E' guarito e domani ricomincerà a lavorare. E anche oggi nessun nuovo infettato così che questo è il quinto giorno che la lista resta bloccata. Una lista che spero continui ad alleggerirsi giorno per giorno".

"L'organizzazione dei servizi sanitari - prosegue il racconto del sindaco, Marco Murgia - ha messo in piedi una bella equipe di operatori che continueranno a fare i tamponi a tutti quelli che il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS indica come destinatari dello screening. Terminate le Residenze per Anziani si continua con il personale ospedaliero e con i Medici di Medicina Generale. Spero presto vengano inserite nella lista tutte quelle figure che a più riprese abbiamo chiesto di inserire: il personale dei servizi domiciliari, le commesse, le forze dell'ordine, i volontari etc".

"In questa equipe ci sono anche i medici, le infermiere e gli altri operatori dei Poliambulatori di Ozieri e Bono che in prima linea, rischiando personalmente, svolgono il loro compito con professionalità e abnegazione. Anche a loro va la gratitudine di tutti noi".