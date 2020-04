Comune di Sassari: "Il vigile non è positivo"

Smentite le affermazioni del sindacalista della Cisl

Di: Redazione Sardegna Live

"Nessun caso accertato di coronavirus al comando della polizia locale". È quanto riportato nella nota con cui il Comune di Sassari smentisce le affermazioni del segretario della Cisl Fp, Armando Ruzzetto, con una denuncia trasmessa alle autorità sanitarie e civili e alle forze dell'ordine.

"L'amministrazione comunale specifica che dall'agente in questione non è stato eseguito nessun tampone per la ricerca del virus nei giorni scorsi, ma lo stesso ha presentato un referto di un esame sierologico fatto da lui privatamente. È il caso di ricordare che il test al quale l'uomo ha deciso volontariamente di sottoporsi attesta unicamente se un soggetto è entrato precedentemente in contatto con il virus, e non se il soggetto sia realmente portatore del virus e contagioso. L'esame è stato eseguito ieri e il risultato è stato consegnato oggi all'attenzione del comando, che gli ha chiesto di non rimanere in servizio, ma di andare immediatamente dal medico, che avrebbe stabilito quali comportamenti adottare".

Da Palazzo Ducale fanno sapere di aver inviato la segnalazione al servizio di Igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Ats, in modo tale che l'agente fosse immediatamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus. "L'esame è stato eseguito nel primo pomeriggio, ma nel frattempo il medico gli ha prescritto 15 giorni di isolamento fiduciario".