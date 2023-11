Villasor, 2 incidenti in poche ore in prossimità della stessa rotonda

Gli automobilisti parlano di “assenza di illuminazione e mancanza di idonea segnaletica stradale”

Di: Alessandra Leo

Due schianti a distanza di poche ore nella giornata di ieri, 14 novembre, presso la stessa rotonda a Villasor.

I conducenti dei veicoli, come riferito dai Carabinieri delle stazioni di Serrenti e Guasila, intervenuti per le rispettive richieste, a causa di assenza di illuminazione e mancanza di idonea segnaletica stradale, non si erano accorti del rilievo- aiuola che costituisce la parte centrale della rotonda, impattando frontalmente contro la stessa.

La rotonda incriminata è posta all'intersezione tra la SP 7 (Villasor-Monastir) e la sp4 (Villasor San Sperate), all'altezza del chilometro 7 + 900. I sinistri, autonomi e senza feriti, hanno coinvolto una Peugeot 308 condotta da un ventiseienne di Villacidro e un Volvo V40 di proprietà è condotto da un venticinquenne anch'egli originario del capoluogo del Medio Campidano.

Dai primi accertamenti è emerso che entrambi i documenti di guida e di circolazione dei mezzi e delle persone sono risultati essere regolari. La viabilità non è stata interrotta e i mezzi non marcianti sono stati rimossi a mezzo soccorso stradale autorizzato. Gli uffici provinciali competenti per la risoluzione della problematica sono stati informati.