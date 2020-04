Sassari ritorna a correre: dal 26 aprile sì ad attività fisica

La si potrà praticare "individualmente e in prossimità della propria abitazione"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche i cittadini sassaresi possono finalmente riconquistare un importante pezzo di libertà. "Dal 26 aprile - si legge in un comunicato diffuso dal Comune - sarà possibile svolgere attività fisica all'aperto e passeggiare, secondo le modalità previste dall'ultimo decreto del presidente del consiglio dei Ministri e dalle direttive regionali: individualmente, in prossimità della propria abitazione e sempre con una distanza di almeno un metro da altre persone".

Il sindaco Nanni Campus, fra i più rigorosi dall'inizio dell'emergenza in Sardegna, aveva tenuto in stand-by runner e appassionati di jogging nonostante il Governo avesse allentato parzialmente le restrizioni in merito.

La nuova decisione diventerà ufficiale con un'ordinanza che entrerà in vigore domenica "a seguito del netto miglioramento dei dati sul contagio in città. Sassari - spiega la nota - aveva adottato da subito misure più restrittive rispetto a quelle previste dai Dpcm, come il divieto di attività fisica all'aperto o la chiusura dei parchi pubblici, ma poi anche le normative nazionali hanno ristretto le maglie dei divieti".