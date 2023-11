Regionali. Soru e l'appello a Todde: "Confrontiamoci"

"Non è troppo tardi per un progetto che garantisca rinascita della Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

Renato Soru rivolge ancora un appello ad Alessandra Todde. Dopo aver lasciato il tavolo guidato da Pd e M5s in vista delle Regionali, l'ex governatore chiede alla candidata la disponibilità "ad un confronto di idee e ad un'ampia consultazione democratica",

Progetto Sardegna, +Europa, Liberu, Progressisti e Upc ribadiscono "la propria disponibilità per un percorso condiviso, nell'interesse primario della Sardegna".

"Dalla società civile e da molti autorevoli esponenti politici arrivano sollecitazioni che non si possono ignorare e dalle quali emerge, forte, un pensiero comune - si legge in una nota -: solo una vera mobilitazione popolare intorno ad un progetto chiaro e coraggioso potrà garantire la vera rinascita della Sardegna. Non è troppo tardi".