Coronavirus. La Brigata Sassari dona buoni spesa al Comune di Nuoro

L'iniziativa dei Dimonios servirà per far fronte alle famiglie in gravi difficoltà

Di: Redazione Sardegna Live

La Brigata Sassari ha donato buoni spesa al Comune di Nuoro. La cifra è di 1.650 euro per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità da consegnare ad alcune famiglie nuoresi che versano in situazioni di particolari difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus.

È il gesto concreto di solidarietà compiuto dalle famiglie dei militari dell'Esercito di stanza nella caserma di Pratosardo di Nuoro, sede del distaccamento del 152° reggimento fanteria della Brigata Sassari. «Non poteva mancare la sensibilità della Brigata. La Nuoro più solidale non si è tirata indietro di fronte all’emergenza del Coronavirus», ha dichiarato il sindaco Andrea Soddu.

«Sono tantissime le donazioni che continuano ad arrivare al Comune a sostegno delle famiglie più bisognose». Sono in totale quarantadue, del valore di 25 euro e altri sei da 100 euro spendibili nella catena di supermercati Md, per il tramite del tenente colonnello Luigi Moi, comandante della caserma di Pratosardo, ha fatto pervenire stamattina all'amministrazione comunale del capoluogo barbaricino. «I buoni donati si affiancheranno a quelli già erogati dal Comune per il tramite dei servizi sociali», ha concluso Soddu.