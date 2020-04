Scantinati e strade allagate in Gallura e nel Nuorese

Maltempo: 21 interventi dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Allagamenti di scantinati e piani posti in zone interne che si trovano sotto il livello del mare sono stati causati dal maltempo che da giorni sta interessando l'Isola. Particolarmente interessati dai disagi i territori di Gallura e Nuorese. Sorvegliata speciale la diga Maccheronis di Torpè, dove i tecnici dei Comuni e degli enti preposti ai soccorsi, stanno monitorando l'invaso che ha quasi raggiunto la sua massima capienza.

Livello di allerta sul territorio alto per buona parte della giornata, anche se la situazione volge verso un lieve miglioramento. L'allerta diramata ieri dalla Protezione civile scade alle 14.

Strade e scantinati allagati in bassa Gallura e alcune aree della Baronia, nella Sardegna centro-occidentale. In totale si sono resi necessari 21 gli interventi delle squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola. A seguito delle allerte diramate dalla Protezione Civile e dal preoccupante aumento delle portate di alcuni corsi d'acqua, sono state dislocate con diverse unità specializzate dotate di attrezzature specifiche per i soccorsi fluviali, nei comuni di San Teodoro e Budoni.