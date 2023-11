Incidente a Soleminis. L’amico sull'auto: “Non guidavo io”

In vista accertamenti tecnici per capire chi era al volante

Di: Redazione Sardegna Live

“Mi sono allontanato dal luogo dell'incidente perché ero sotto choc. Non guidavo io la Bmw”. È parte delle dichiarazioni spontanee rilasciate questa mattina da Nicola Ibba, il 38enne che viaggiava a bordo della Bmw dell'incidente avvenuto tra sabato e domenica sulla Statale 387, nel territorio di Soleminis, in cui è morto l'amico Daniele Picciau, 32 anni di Dolianova, e in cui sono rimasti feriti altri due trentenni.

Ibba si è presentato nella caserma dei carabinieri di Dolianova accompagnato dalla legale Alessandra Saba: “Ha fornito la sua versione di quanto accaduto - ha detto all'ANSA l'avvocata - ha precisato che non era lui alla guida. Si è allontanato dal luogo perché era sconvolto. Chi era al volante sarà appurato dagli accertamenti tecnici”.

Spetterà adesso ai carabinieri, che cercavano il 38enne da ieri, ricostruire dettagliatamente l'incidente e stabilire chi era al volante. Ibba rischia comunque la denuncia per omicidio stradale.