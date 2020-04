Cambiano volto gli ex Magazzini dell’Aeronautica di via Simeto: ecco come diventerà la nuova Cittadella finanziaria

Marcello Polastri, Sardegna Forte: “Tutto quel compendio dismesso dai militari tornerà a rivivere e restituito alla città”

Di: Alessandro Congia

“Oggi, nel mio video-intervento durante il Consiglio Comunale che ha approvato all’unanimità la riqualificazione del compendio degli ex Magazzini Aeronautica, in Via Simeto, è stato interessante ricordare quanto sia importante riqualificare la zona nella quale sorgerà la futura, nuova cittadella finanziaria di Cagliari”.

Lo dice il consigliere comunale, Marcello Polastri che aggiunge: “Come riportato proprio ora sui social anche dal sindaco di Cagliari, “il nuovo polo direzionale avrà elevati standard qualitativi e tecnologici”, con 15 MILA mq di verde pubblico, che non guasta mai all’insegna dell’ambiente pulito, e la valorizzazione di un’area archeologica alla quale ho fatto cenno. Sarà bellissima”.

Questa rappresenta infatti la prima Cagliari, quella che sorgeva a ridosso dello Stagno di Santa Gilla, la città di KRLY, che finalmente verrà alla luce per future visite guidate nella storia, cosicché a giovarne siamo anche le scuole, la cultura nel verde pubblico, il turismo, una Cagliari moderna, grazie anche al lavoro dell’amministrazione pubblica.

“Anche in questa fase di emergenza – conclude Polastri - il Comune non ha mai smesso ne smetterà di lavorare per offrire nuove opportunità alla Cagliari di oggi che si avvia guardando al futuro, con un investimento di 50 milioni di euro, un passo avanti verso la tanto attesa “Fase 2” per superare l’attuale crisi”.