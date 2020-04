Beni sequestrati alla criminalità organizzata, la svolta del Comune: serviranno ad iniziative solidali

C'è l'ok della Commissione Comunale

Di: Alessandro Congia

C'è il via libera della Commissione Patrimonio che nella seduta pubblica di ieri, nella video-conferenza presieduta da Marcello Polastri, ha votato all'unanimità, dicendo sì all'acquisizione di 3 unità immobiliari più un posto auto, sequestrate alla criminalità organizzata.



Il valore complessivo dei beni? Oltre mezzo milione di euro, i cui relativi affitti contribuiranno allo sviluppo della città. La lodevole iniziativa del Comune di Cagliari consentirà infatti al capoluogo isolano di disporre presto, tramite le istituzioni competenti, di 4 beni immobili: tra essi un appartamento dal valore di 300 mila euro, per poi “affittarli ricavando dei proventi”.

Sul come destinare queste nuove risorse, a Palazzo Bacaredda hanno le idee chiare. Per Marcello Polastri, il ricavato dall’affitto degli stabili potrebbe andare “alle giovani madri che si troverebbero in forte difficoltà, e che verranno altresì aiutate in un percorso di autodeterminazione economica”.

Queste, in sintesi, le linee politiche illustrate nel dettaglio dall’Assessore al patrimonio Paolo Spano che nel corso della seduta on-line della Commissione politiche per la sicurezza e patrimonio, ha reso noti anche altri particolari sulle unità immobiliari sottratte alla criminalità organizzata e che ora, tramite un /00decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati, di grande valore, verranno trasferiti con appositi decreti esecutivi.

Si tratta di una bellissima casa da 100 metri quadri situata in via Campeda, dal valore di 130 mila euro, di un secondo appartamento dal valore di 127.000 euro, di un locale adibito a Bar, situato in pieno centro storico, nella centralissima via Savoia.

Questo locale, dal valore di mercato di 20 mila euro, è adibito a Bar che a discrezione dell'amministrazione comunale potrebbe andare incontro ad uno sgombero immediato, seppure allo stato attuale questa è una ipotesi remota e infatti l'affittuario ha un contratto in essere di 6 anno più altri 6 rinnovabili.

Infine, il quarto bene sequestrato alla criminalità e del quale potrà fare uso il Comune di Cagliari, è una casa dal valore di 300 mila euro, estesa 126 metri quadri, situata in via Loddo Canepa 8 con annesso posto auto interrato, dal valore aggiuntivo di 20 mila euro. Valore complessivo degli immobili, più di mezzo milione di euro.

Approderà comunque nell’imminente riunione del Consiglio comunale di Cagliari, l’apposita delibera predisposta dalla Giunta Comunale che chiederà all'aula consiliare di Palazzo Bacaredda, di esprimersi appunto in merito per l'acquisizione al patrimonio indisponibile dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel territorio cittadino.

Felice il Presidente della Commissione consiliare Patrimonio e Sicurezza, Marcello Polastri, chr infatti ha accolto, con tutti i commissari, l'invito degli uffici per poter fa re arrivare un parare favorevole all'attenzione di tutti i consiglieri di Cagliari, e votar la delibera di indirizzo con la massima urgenza.

"E' il Codice Antimafia - afferma l'Assessore alla Sicurezza Paolo Spano - che disciplina le procedure per il sequestro e la confisca dei beni alla criminalità organizzata e per il loro utilizzo per finalità sociali delle Amministrazioni locali. Questi beni possono essere altresì utilizzati dagli enti territoriali per le finalità di lucro e i relativi proventi che devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali".

"In particolare - afferma Polastri - la Legge prevede che i beni sequestrati e confiscati possano essere trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune per finalità istituzionali, sociali oppure economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. In tal senso, infatti, gli enti territoriali destinatari possono amministrare direttamente il bene oppure sulla base di un'apposita convenzione, assegnarlo in concessione anche a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza con adeguata pubblicità e parità di trattamento - precisa Polastri - guardando ad esempio a comunità, enti, associazioni, oppure a organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali per finalità sociali". Una linea tracciata, dunque, legittimata dalle leggi vigenti, e probabilmente vedrà il Comune di Cagliari, martedì o mercoledì prossimo, votare favorevolmente questa Delibera.

In tal senso, hanno detto sì, votando la proposta della Commissione, anche i consiglieri comunali Benucci, Perra, Polo, Puddu, Sirigu, Soru, Loredana Lai e Marcello Piras e altresì, il presidente Polastri.

Spetterà dunque ora, all'aula consiliare di via Roma, dare avvio oppure no, alle politiche decisionali con l’affitto di questi beni per le finalità e le linee di indirizzo illustrate e votate in commissione.