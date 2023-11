Nuoro, anziana su una barella per 24 ore: il caso in Consiglio regionale

Deriu (Pd) ha presentato un'interrogazione sul caso dell'anziana costretta per 24 ore su una barella nell'ospedale di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Il consigliere regionale del Pd , Roberto Deriu , ha presentato un'interrogatorio rivolta all'assessore regionale della Sanità Carlo Doria in relazione alla denuncia dei familiari di una donna su un episodio accaduto nell'ospedale San Francesco di Nuoro : " Un'anziana è stata costretta per 24 ore su una barella e in condizioni igieniche precarie al pronto soccorso, prima di essere trasferita nel reparto di Medicina ".

Il consigliere regionale vuole fare luce sulla vicenda ma anche sulla gestione complessiva del nosocomio nuorese. " Esprimo sdegno e preoccupazione per quanto accaduto - spiega Deriu -. Un episodio che, però, è soltanto la punta dell'iceberg: il pronto soccorso del San Francesco vive da tempo in emergenza, con pazienti costretti ad attendere ore prima di essere visitati. Le numerose denunce dei cittadini raccontano un sistema mal funzionante e contrario ai principi di tutela del diritto alle cura di tutti i pazienti.Succede - prosegue il consigliere dem - a causa della drammatica condizione dell'ospedale che sconta una elevata carenza di medici e infermieri rispetto al fabbisogno necessario e obbliga il personale presente a lavorare in condizioni disumane ".

Nell'interrogatorio, Deriu chiede all'assessore se sia a conoscenza dei fatti esposti e in che modo intende affrontare la situazione e sollecitare azioni tempestive per ripristinare un funzionamento ottimale nell'ospedale barbaricino. " Occorrono interventi urgenti e risolutivi per le gravi problematiche che affliggono il sistema sanitario locale - ha concluso Roberto Deriu - È doveroso garantire il diritto alle cura dei pazienti e condizioni dignitose per i lavoratori ".