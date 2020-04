Maltempo. Frane a Lanusei: crollano muri di contenimento

In Ogliastra piove incessantemente da ieri mattina

Di: Redazione Sardegna Live

L’allerta meteo in Ogliastra è stata prolungata fino alle 12 di domani. Nella zona piove incessantemente da ieri mattina. Oggi sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco. In particolare a Lanusei dove si sono verificate tre frane. In via Marcusei si sono sbriciolati circa 10 metri di un muro di contenimento e in mezzo alla carreggiata sono finiti pietre, terra e fango. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e la polizia municipale ne ha disposto la chiusura.

Poi i vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti sulla strada per Abbafrida e a Sa Serra, sulla strada per il ponte San Paolo.