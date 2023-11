Alghero. Cadavere nelle acque del porto: forse un incidente

Misterioso ritrovamento: la vittima un 43enne senza fissa dimora

Di: Redazione Sardegna Live

Misterioso ritrovamento ad Alghero, dove nella mattinata di oggi, 10 novembre, il cadavere di una persona è stato rinvenuto in un pontile della banchina Millelire. La vittima è Giuseppe Delrio, 43enne senza fissa dimora che aveva con sé uno zaino contenente del cibo.

Secondo quanto appreso, il corpo aveva le cime di ormeggio attorcigliate alle gambe e la faccia in acqua. Ad accorgersi della situazione un pescatore che ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto Carabinieri e Capitaneria di porto. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi più probabile è che la vittima sia caduta in acqua rimanendo poi impigliata nelle cime.