Croce Rossa Italiana Cagliari regala 3 sedie terapeutiche al Pronto Soccorso del Santissima Trinità

La consegna è avvenuta questa mattina al nosocomio di Is Mirrionis

Di: Alessandro Congia

La Croce Rossa Italiana Comitato di Cagliari, questa mattina, (alla presenza del Commissario Ats Sardegna, il dottor Giorgio Steri, del direttore il dottor Sergio Marracini), la Presidente della Croce Rossa di Cagliari Fernanda Loche e la vice presidente Cristina Zara, hanno consegnato al Covid Hospital Santissima Trinità tre Sedie Terapeutiche hill rom su ruote anatomiche, munite di accessori, da destinare al Pronto Soccorso e saranno sistemate nelle tende allestite per la gestione dell’emergenza.

“Le sedie saranno indispensabili per accogliere in maniera adeguata le persone in attesa di esito del tampone - ha dichiarato il primario il dottor Giorgio Pia, responsabile del Pronto Soccorso. Questa donazione ci consente di gestore al meglio le emergenze e garantire maggior comfort ai pazienti”.

Ringraziamo di cuore la Cooperativa Latte Arborea e il Presidente Gianfilippo Contu, che da subito ha creduto nella buona causa della nostra iniziativa #sosteniAMOli e ha aderito alla campagna di raccolta fondi promossa della Croce Rossa Italiana Comitato di Cagliari con il supporto di alcuni calciatori del Cagliari calcio, e che con la sua donazione ha reso possibile l’acquisto delle sedie terapeutiche.

Stiamo valutando le esigenze più immediate dell’ospedale, dichiara la responsabile della raccolta fondi Cristina Zara, e nei prossimi giorni, grazie al sostegno di altri imprenditori e cittadini, sarà possibile sostenere con altri macchinari e attrezzature i medici, infermiere/i impegnati giorno e notte nella lotta contro il Coronavirus

La scorsa settimana la Croce Rossa, sempre grazie ai fondi raccolti con la campana #sosteniamoli, ha consegnato due emogasanalizzatori uno al reparto infettivi e uno a quello di pneomologia del Santissima Trinità.