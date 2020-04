Covid-19, primi allentamenti dal 4 maggio: sì alle passeggiate e spostamenti anche senza “comprovati motivi”

Cosa accadrà nella fase 2?

Di: Alessandro Congia

La notizia più attesa, quella delle libere uscite, ma sempre e comunque con i dpi e costantemente senza creare assembramenti: l'allentamento dei divieti di spostamento per i cittadini a partire dal 4 maggio, ovvero all'inizio della fase 2.

Lo anticipa nell'edizione odierna il Corriere della Sera che fa sapere che c'è questa possibilità. Si potrà uscire anche senza "comprovati motivi" per andare a trovare un parente o fare una passeggiata.

Si potrà passeggiare anche lontano da casa ma da soli, massimo in due se non si tratta di conviventi e mantenendo la distanza. Mascherina e guanti serviranno anche per spostarsi a casa dei familiari quando non si può stare ad almeno un metro uno dagli altri. Ma con queste precauzioni sarà possibile tornare ad incontrarsi.