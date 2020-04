Enel-Abbanoa. Guasto nella linea elettrica del sollevamento idrico di Genna e Masoni

A Cardedu e Bari Sardo erogazione dell’acqua sarà garantita dalle scorte nei serbatoi

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina si è verificato un guasto sulla linea elettrica che alimenta l’impianto di sollevamento idrico di Genna e Masoni al servizio dei centri abitati di Cardedu e Bari Sardo. Ne ha dato notizia E-Distribuzione. Le squadre di Abbanoa stanno garantendo l’erogazione idrica nei due Comuni tramite manovre di rete utilizzando le scorte accumulate nei serbatoi.

Da parte dell’azienda del servizio elettrico sono in corso le operazioni di riparazione della linea. Se dovessero richiedere tempi lunghi non sono esclusi cali di pressione o temporanee interruzioni in particolare per le utenze situate a quote più elevate. La situazione ritornerà alla normalità al completamento dei lavori di riparazione da parte di E-Distribuzione. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.