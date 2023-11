Prof colpito con una testata, famiglia dell’alunno denuncia docente

I genitori accusano l'insegnante di aver colpito per primo il loro figlio

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sono aggiornamenti nell'ambito della vicenda del docente colpito dal genitore di un alunno nel sud Sardegna. Dopo la denuncia per lesioni depositata dell'insegnante, la famiglia del ragazzo ha denunciato a sua volta il 56enne accusandolo di aver aggredito per primo il figlio, dopo averlo rimproverato. L'episodio è avvenuto lunedì mattina in in istituto alberghiero del sud dell'Isola.

Quella sostenuta dai genitori dell'alunno è una versione completamente diversa rispetto a quella fornita dal docente. Secondo la famiglia, il prof avrebbe colpito il figlio con una gomitata e solo dopo sarebbe intervenuto il papà.

A corredo della denuncia che stanno preparando gli avvocati e che sarà presentata nei prossimi giorni, c'è il referto della guardia medica che ha visitato il 16enne, riscontrando ferite guaribili in dieci giorni per un taglio allo zigomo. "Abbiamo avuto mandato per agire penalmente - conferma all'ANSA l'avvocato Usai - per sollecitare le verifiche anche sul comportamento tenuto dal professore".