Allerta meteo, rischio allagamento a Pirri: dove non parcheggiare

Il Comune di Cagliari ricorda dove "è opportuno evitare di parcheggiare" nella Municipalità di Pirri a causa dell'allerta meteo

Di: Redazione Sardegna Live

L'allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali è stata prorogata fino alle ore 21 di oggi, giovedì 9 novembre 2023, ed estesa anche al Cagliaritano e il Comune di Cagliari ha diramato una nota stampa per ricordare agli automobilisti che circolano nella Municipalità di Pirri che "è opportuno evitare di parcheggiare nelle seguenti vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere".

"I mezzi che sostano nelle sopracitate vie possono essere spostate nell'area parcheggio della Piscina di Terramaini di via Pisanno", si legge ancora nel comunicato, nel quale l'amministrazione sottolinea come l'area di Pirri sia "spesso soggetta a fenomeni di allagamento".