Tamponi nella comunità integrata ‘Villa Margherita’: sono tutti negativi

25 i pazienti all’interno della struttura è una ventina gli operatori.

Di: Redazione Sardegna Live

Venerdì scorso, l’ATS ha effettuato i tamponi per la comunità integrata Villa Margherita, struttura di proprietà del comune, ma gestita la cooperativa COOPAS.

I tamponi sono risultati tutti negativi.

Venticinque i pazienti all’interno della struttura, una ventina gli operatori sanitari.

Il sindaco e la direttrice della struttura, da subito impegnati nell'attuare tutte le misure, i protocolli sanitari e di sicurezza per contrastare il diffondersi del contagio, possono tirare un sospiro di sollievo, ma, come spiegano "non si abbassa la guardia".