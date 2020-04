Respinto il ricorso al Tar, le librerie dell'Isola rimangono chiuse

Serrande abbassate fino al 26 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Le librerie sarde resteranno chiuse fino al 26 aprile. Il Tar ha respinto il ricorso presentato da Edizioni Giuridiche S.r.l.S., assistita da 25 avvocati sardi, in merito all'ordinanza firmata dal governatore Solinas lo scorso 13 aprile.

Per i giudici amministrativi le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio al dettaglio di libri, risulta adottata sulla base di un parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito, per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna. Per il Tar deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica.

La richiesta di sospensiva non è stata accolta anche alla luce del fatto che l'ordinanza ha validità fino al 26 aprile, quindi a breve termine.