Cagliari. I NAS rilevano sporcizia e blatte: chiuso ristorante

Rilevate critiche condizioni igienico sanitarie generali, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo un controllo, nella zona ovest di Cagliari, i Carabinieri del NAS di Cagliari hanno provveduto al blocco ufficiale di merci e attività di manipolazione e preparazione di alimenti, in un ristorante etnico del luogo.

Nel corso dell’ispezione, sono state rilevate critiche condizioni igienico sanitarie generali, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica. Secondo il racconto dei militari, nel locale vi era una mancata applicazione delle basilari regole di sicurezza alimentare.

I PROBLEMI ALL’INTERNO DEL RISTORANE - Non vi era alcuna applicazione del piano di autocontrollo HACCP: il locale di preparazione degli alimenti versava in carenti condizioni, per la mancata esecuzione di ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia. Non era presenti i sistemi di prevenzione dell’accesso di roditori.

L'abbattitore di temperatura era fuori uso; i pavimenti della cucina sporchi, con presenza di un frammento di polvere e unto sugli infissi. Le zanzariere in pessime condizioni. Alcuni locali di sgombero erano utilizzati come deposito di alimenti e materiale di packaging.

Presenza di blattoidei sui pavimenti. La dispensa del piano interrato era in gravi condizioni strutturali, dovute ad infiltrazioni di umidità dal soffitto, con critiche condizioni igieniche generali e presenza di insetti infestanti.

I servizi igienici erano parzialmente inefficienti. Lo spogliatoio per il personale presentava gravi infiltrazioni d'umidità, carente pulizia e distacco di intonaci. Il locale dispensa, invece, presentava scaffalature arrugginite e presenza di insetti infestanti. Vi erano mozziconi di sigaretta ovunque, gettati per terra nei luoghi di lavoro. È stato possibile osservare sacchi di materie prime sfuse, quali farine, zucchero e semilavorati, danneggiati dalla verosimile presenza di roditori.

LA CHIUSURA - È stato ordinato il ripristino delle condizioni minime di efficienza di tali locali, con riserva di successiva ispezione di verifica, prima della riapertura, finalizzata all'accertamento dell'avvenuta eliminazione di tutti gli inconvenienti riscontrati. L'autorità amministrativa è stata informata di quanto accaduto e al momento non si sono rilevati reati.