Lite vigili-cittadini, il Comando di polizia municipale: "La magistratura è al lavoro"

"Stiamo raccogliendo documentazione in relazione ad alcuni post diffamatori apparsi sui social"

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Sassari ha diffuso un comunicato in merito alla vicenda del confronto animato fra alcuni vigili e una coppia avvenuto negli scorsi giorni nel quartiere di Carbonazzi. L'episodio, ripreso da alcuni residenti, ha acceso un dibattito sul web suscitando anche numerose polemiche.

"In relazione ai fatti di venerdì scorso - si legge nella nota - sui quali si è creata un'elevata attenzione mediatica, questo Comando precisa che nella circostanza gli agenti hanno svolto un'attività di polizia giudiziaria che già da sabato è stata posta all'attenzione dell'Autorità competente. Nello specifico, durante i controlli rivolti alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle Autorità per contrastare la diffusione del Covid-19, due persone si sono rese responsabili di fatti penalmente rilevanti. In merito a quanto accaduto non si ritiene opportuno rilasciare alcun commento e ciò nel rispetto del lavoro della magistratura a cui il legislatore affida la direzione delle indagini".

"Infine, in relazione ad alcuni post diffamatori apparsi sui social il Comando sta raccogliendo la documentazione per agire penalmente nei confronti dei responsabili".