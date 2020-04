Coronavirus: OsservaSalute, contagi zero in Sardegna il 29 aprile

Stime su regioni, Basilicata e Umbria le prime

Di: Ansa

Prima la Basilicata e l'Umbria, il 21 aprile, poi la Sardegna il 24 aprile: nell'Isola l'azzeramento dei contagi potrebbe avvenire già tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio.

La mappa è stata stilata dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi. Secondo questa roadmap In Lombardia e Marche l'assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno. In Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Nel Lazio dopo il 12 maggio.