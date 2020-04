L’idea “virtuale” della presidente del gruppo Folk “Identirari” Stefania Caschili per accompagnare Sant’Efisio

Un invito a chiunque abbia voglia di unirsi a questa edizione numero 364 totalmente inedita e vissuta in piena pandemia da Coronavirus

Di: Alessandro Congia

In tempi di Coronavirus, non mancano di certo le bellissime idee per non far mancare la propria testimonianza personale di devozione e di fede religiosa, in questi caso specifico, verso il guerriero martire Sant’Efisio.

Così, Stefania Caschili, presidente del gruppo folk “Identirari” di Sant’Anna Arresi, lancia un’idea davvero originale e coinvolgente: “Dato che fb non mi dà l'opportunità di creare un evento, ci provo così. Con questo post – scrive la numero uno del sodalizio folkloristico - voglio lanciare un'iniziativa che coinvolge chiunque indossi l'abito tradizionale sardo del proprio paese, suoni launeddas, sollittus e sia un cavaliere o amazzone. L'idea è quella di postare una foto ( solo quella per tutto il giorno) sul proprio profilo domenica 3 maggio per accompagnare virtualmente in processione Sant’Efisio. Potrebbe sembrare utopistica questa cosa ma, se ci mettiamo d'impegno, possiamo farcela. Io tagghero' quante più persone possibile e con il passaparola, condivisioni anche sui gruppi – dice Stefania Caschili - cercare di raggiungere tutta la Sardegna.

Spero che questa mia idea incontri la volontà di tanti, facciamo sentire e capire che non siamo solo folk ma che le tradizioni, la cultura, la passione, la storia, la religione sono parte importante di noi tutti. Ringrazio tutti se vorrete partecipare”.