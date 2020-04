Il Comune “taglia” due mesi di affitto per chi abita nelle case popolari: scatta il bonus per le famiglie in difficoltà

Ecco di cosa si tratta

Di: Alessandro Congia

Un Bonus per far fronte all'emergenza economica causata dal diffondersi del Covid-19 verà presto messo in atto dal Comune di Cagliari per quanti abitano nelle case comunali e potranno usufruire di due mesi di gratuità.

Il bonus riguarda sia le abitazioni i cui canoni di affitto sono gestiti direttamente dal Comune di Cagliari e sia le case gestite dall’agenzia regionale Area. Il Comune di Cagliari stanzia 250mila euro per far fronte all’emergenza dei nuclei familiari disagiati: presto verranno rese note per mezzo dell’Ufficio stampa del Comune, tutte le modalità inerenti lo sconto delle 2 mensilità che non dovranno essere né richieste e neppure pagate.

I bonus si aggiungono dunque alle altre forme di aiuto messe in atto dall’Amministrazione Comunale di Cagliari, in questi caso specifico tramite la Regione Sardegna, ed ai bonus spesa, così come alle altre forme statali e regionali di aiuto al reddito (600 e 800 euro) per quanti, tra i tanti, sono in difficoltà.