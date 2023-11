Cagliari: domande per la Borsa di studio regionale fino al 16 novembre

Il Comune di Cagliari ha prorogato la scadenza per presentare la domanda di contributo per il diritto allo studio 2023

Di: Redazione Sardegna Live

L'amministrazione comunale di Cagliari , con determinazione n. 7043 firmata dal dirigente del Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili, ha stabilito la riapertura dei termini per presentare la domanda di contributo per il diritto allo studio 2023 al Comune , che scadranno giovedì 16 novembre , alle 14 .

Nello specifico si tratta della Borsa di studio regionale - AS 2022/2023 (LR 5/2015) e Buono Libri AS 2023/2024 (Art.27 L.448/1998). Sono invitati a presentare l'istanza - precisa l'amministrazione comunale - anche gli studenti che sono stati inseriti nell'elenco degli ammissibili per la Borsa di studio nazionale in quanto l'essere in tale elenco non garantisce di essere beneficiari del contributo stesso. Le richieste dovranno essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma dedicata istanze.comune.cagliari.it .

Non è ammessa altra forma di invio delle domande. Lo studente che intende accedere ai contributi deve risultare residente a Cagliari alla data del 16 novembre 2023 . Tali dati devono essere rispettati non solo da tutti gli utenti, ma anche da quei comuni che ricevono erroneamente domande per gli studenti residenti a Cagliari e si fanno carico di inviarle al Comune di Cagliari.