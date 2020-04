Coronavirus. Muore anziano di Orune, da tempo era ricoverato a Nuoro

Era uno dei primi contagiati nella residenza per anziani di Bitti

Di: Redazione Sardegna Live

È morto all’ospedale di Nuoro, dove si trovava ricoverato da tempo, l’anziano originario di Orune, ospite della residenza per anziani Nostra Nostra Segnora de su Meraculu di Bitti.

Era stato uno dei primi ad essere risultato positivo nella struttura e per lui si era reso necessario il ricovero al San Francesco.

Questa mattina è arrivata la notizia della sua morte.

In Sardegna salgono cosi a 87 le vittime da coronavirus.

I dati aggiornati al 8 aprile 2020. Dei sedici ospiti della struttura di riposo risultati positivi al coronavirus, ben dieci si erano negativizzati nello screening, mentre su due dei tre ospiti risultati prima negativi e trasferiti in una struttura alberghiera del paese è stata riscontrata la positività.

Per quanto riguarda il personale del N.S. de su Meraculu, i cinque operatori positivi due settimane fa si sono oggi negativizzati, mentre i loro stretti parenti, su cui sono stati fatti per la prima volta i tamponi, non hanno avuto alcun contagio. Al contrario, uno degli operatori che il 26 marzo risultava negativo è stato dichiarato positivo.

Negatività confermate anche per tutti gli infermieri, i medici di base e per gli operatori del 118 che non erano stati ancora sottoposti allo screening. Proprio questi ultimi dati dimostrano quanto importante sia stato mettere in sicurezza, nel minor tempo possibile, la sede di focolaio e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.