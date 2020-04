Bando di concorso per la copertura di otto posti di Agente di Polizia Locale a tempo determinato e parziale

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per le ore 13 del 18 Maggio 2020.

Di: Redazione Sardegna Live

L'Ufficio Personale del Comune informa che è stato indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di 8 Agenti di Polizia Locale (categoria giuridica C, economica C1 del CCNL), a tempo determinato (5 mesi) e parziale (24 ore settimanali).

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere presentata all'Area Amministrativa/Servizio Personale del Comune di Tortolì secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano al Servizio Protocollo del Comune di Tortolì, sito in Via G. Garibaldi 1, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30); invio per posta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito: Comune di Tortolì - Area Amministrativa/Servizio Personale - Via G. Garibaldi 1, 08048Tortolì (NU); invio per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comuneditortoli.it

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per le ore 13 del 18 Maggio 2020.

Sul sito istituzionale del Comune il bando con la relativa modulistica.