Coronavirus. Ovoddese muore in Piemonte

Aveva 70 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Il coronavirus ha vinto anche su un altro sardo emigrato.

All’età di 70 anni si è spento Tonino Sedda.

A darne notizia e a ricordare la sua storia è la sindaca di Ovodda Cristina Sedda.

"Giunge dal Piemonte la notizia della morte di Tonino Sedda (Scottero). É morto per corona virus, dopo un mese di ricovero. Aveva 70 anni. Emigrato con la famiglia negli anni '80 è sempre vissuto in Piemonte. A Ovodda restano molti suoi parenti e amici. Porgo, rattristata, le più sentite condoglianze a Mario e a tutta la sua famiglia. E se è vero che il corona virus, al momento, ha lasciato indenne la comunità di Ovodda, non è così per le sofferenze che le sta causando. A Sa Santa Gloria Tonino".