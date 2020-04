Coronavirus. I dati relativi ai contagi in Sardegna comune per comune

I numeri pubblicati sul portale unidos.io

Di: Mauro Pili - Unidos.io

Di seguito riportiamo i dati relativi ai casi positivi di coronavirus pubblicati sul portale unidos.io da Mauro Pili.

“Si tratta di una pubblicazione suscettibile di qualche modifica e aggiornamento considerata la persistente modifica della situazione - spiega Pili -. La fonte di questi dati è certificata ma riservata, per comprensibili ragioni. Informare i cittadini è un atto di trasparenza non solo dovuto ma anche obbligato. Aver negato sino ad oggi un costante e puntuale aggiornamento sull'evoluzione della pandemia in Sardegna costituisce un atto deprecabile che va contrastato in ogni modo. E' dovere e diritto dei cittadini essere informati dalle fonti ufficiali ma quando queste si caratterizzano per negazionismo o tentativo maldestro di nascondere dati oggettivi e reali occorre agire con l'informazione responsabile delle fonti che consentono di disporre di tali elementi. Ogni aggiornamento sarà, per quanto possibile, inserito in questa tabella”.

PROVINCIA COMUNE CONTAGIATI

SUD SARDEGNA ARBUS 0

SUD SARDEGNA ARMUNGIA 0

CAGLIARI ASSEMINI 6

SUD SARDEGNA BALLAO 0

SUD SARDEGNA BARRALI 0

SUD SARDEGNA BARUMINI 0

SUD SARDEGNA BUGGERRU 0

SUD SARDEGNA BURCEI 0

CAGLIARI CAGLIARI 62

SUD SARDEGNA CALASETTA 1

CAGLIARI CAPOTERRA 2

SUD SARDEGNA CARBONIA 2

SUD SARDEGNA CARLOFORTE 0

SUD SARDEGNA CASTIADAS 0

SUD SARDEGNA COLLINAS 0

CAGLIARI DECIMOMANNU 3

SUD SARDEGNA DECIMOPUTZU 2

SUD SARDEGNA DOLIANOVA 1

SUD SARDEGNA DOMUS DE MARIA 0

SUD SARDEGNA DOMUSNOVAS 0

SUD SARDEGNA DONORI 0

CAGLIARI ELMAS 12

SUD SARDEGNA FLUMINIMAGGIORE 0

SUD SARDEGNA FURTEI 0

SUD SARDEGNA GENURI 0

SUD SARDEGNA GESICO 0

SUD SARDEGNA GESTURI 0

SUD SARDEGNA GIBA 0

SUD SARDEGNA GONI 0

SUD SARDEGNA GONNESA 0

SUD SARDEGNA GONNOSFANADIGA 0

SUD SARDEGNA GUAMAGGIORE 0

SUD SARDEGNA GUASILA 0

SUD SARDEGNA GUSPINI 3

SUD SARDEGNA IGLESIAS 1

SUD SARDEGNA LAS PLASSAS 0

SUD SARDEGNA LUNAMATRONA 0

SUD SARDEGNA MANDAS 0

CAGLIARI MARACALAGONIS 0

SUD SARDEGNA MASAINAS 0

SUD SARDEGNA MONASTIR 0

CAGLIARI MONSERRATO 11

SUD SARDEGNA MURAVERA 0

SUD SARDEGNA MUSEI 0

SUD SARDEGNA NARCAO 0

SUD SARDEGNA NURAMINIS 0

SUD SARDEGNA NUXIS 1

SUD SARDEGNA ORTACESUS 0

SUD SARDEGNA PABILLONIS 0

SUD SARDEGNA PAULI ARBAREI 0

SUD SARDEGNA PERDAXIUS 0

SUD SARDEGNA PIMENTEL 0

SUD SARDEGNA PISCINAS 0

SUD SARDEGNA PORTOSCUSO 0

CAGLIARI PULA 4

CAGLIARI QUARTUCCIU 1

CAGLIARI QUARTU 24

SUD SARDEGNA SAMASSI 2

SUD SARDEGNA SAMATZAI 5

SUD SARDEGNA SAN BASILIO 0

SUD SARDEGNA SAN GAVINO 10

SUD SARDEGNA S.GIOVANNI SUER.0

SUD SARDEGNA SANLURI 27

SUD SARDEGNA SAN NICOLÒ GER. 2

SUD SARDEGNA SAN SPERATE 5

SUD SARDEGNA SANTADI 0

SUD SARDEGNA SANT'ANDREA F. 0

SUD SARDEGNA SANT'ANNA AR 0

SUD SARDEGNA SANT'ANTIOCO 3

SUD SARDEGNA SAN VITO 2

SUD SARDEGNA SARDARA 1

CAGLIARI SARROCH 0

SUD SARDEGNA SEGARIU 1

CAGLIARI SELARGIUS 7

SUD SARDEGNA SELEGAS 0

SUD SARDEGNA SENORBÌ 0

SUD SARDEGNA SERDIANA 0

SUD SARDEGNA SERRAMANNA 2

SUD SARDEGNA SERRENTI 7

CAGLIARI SESTU 13

CAGLIARI SETTIMO SAN P. 3

SUD SARDEGNA SETZU 0

SUD SARDEGNA SIDDI 0

SUD SARDEGNA SILIQUA 2

SUD SARDEGNA SILIUS 0

CAGLIARI SINNAI 2

SUD SARDEGNA SIURGUS DON. 0

SUD SARDEGNA SOLEMINIS 0

SUD SARDEGNA SUELLI 0

SUD SARDEGNA TEULADA 1

SUD SARDEGNA TRATALIAS 0

SUD SARDEGNA TUILI 0

SUD SARDEGNA TURRI 0

SUD SARDEGNA USSANA 1

SUD SARDEGNA USSARAMANNA 0

CAGLIARI UTA 1

SUD SARDEGNA VALLERMOSA 2

SUD SARDEGNA VILLACIDRO 0

SUD SARDEGNA VILLAMAR 0

SUD SARDEGNA VILLAMASSARGIA 0

SUD SARDEGNA VILLANOVAFORRU 0

SUD SARDEGNA VILLANOVAFRANCA 0

SUD SARDEGNA VILLAPERUCCIO 0

SUD SARDEGNA VILLAPUTZU 3

SUD SARDEGNA VILLASALTO 0

CAGLIARI VILLA SAN PIET. 0

SUD SARDEGNA VILLASIMIUS 0

SUD SARDEGNA VILLASOR 2

SUD SARDEGNA VILLASPECIOSA 4

NUORO ARITZO 0

NUORO ARZANA 0

NUORO ATZARA 0

NUORO AUSTIS 0

NUORO BARISARDO 0

NUORO BAUNEI 0

NUORO BELVÌ 0

NUORO BIRORI 0

NUORO BITTI 28

NUORO BOLOTANA 0

NUORO BORORE 0

NUORO BORTIGALI 1

ORISTANO BOSA 8

SASSARI BUDONI 0

NUORO CARDEDU 0

NUORO DESULO 0

NUORO DORGALI 0

NUORO DUALCHI 0

NUORO ELINI 0

SUD SARDEGNA ESCALAPLANO 0

SUD SARDEGNA ESCOLCA 0

SUD SARDEGNA ESTERZILI 0

ORISTANO FLUSSIO 0

NUORO FONNI 8

NUORO GADONI 1

NUORO GAIRO 0

NUORO GALTELLÌ 0

NUORO GAVOI 0

SUD SARDEGNA GENONI 0

SUD SARDEGNA GERGEI 1

NUORO GIRASOLE 0

NUORO ILBONO 0

NUORO IRGOLI 0

SUD SARDEGNA ISILI 0

NUORO JERZU 0

ORISTANO LACONI 0

NUORO LANUSEI 0

NUORO LEI 0

NUORO LOCERI 1

NUORO LOCULI 0

NUORO LODÈ 1

NUORO LODINE 0

NUORO LOTZORAI 0

NUORO LULA 0

NUORO MACOMER 0

ORISTANO MAGOMADAS 0

NUORO MAMOIADA 1

NUORO MEANA SARDO 0

ORISTANO MODOLO 0

ORISTANO MONTRESTA 0

NUORO NORAGUGUME 0

NUORO NUORO 18

SUD SARDEGNA NURAGUS 0

SUD SARDEGNA NURALLAO 0

SUD SARDEGNA NURRI 0

NUORO OLIENA 1

NUORO OLLOLAI 1

NUORO OLZAI 1

NUORO ONANÌ 0

NUORO ONIFAI 0

NUORO ONIFERI 0

NUORO ORANI 7

NUORO ORGOSOLO 0

NUORO OROSEI 2

NUORO OROTELLI 0

SUD SARDEGNA ORROLI 0

NUORO ORTUERI 0

NUORO ORUNE 2

NUORO OSIDDA 0

NUORO OSINI 0

NUORO OTTANA 1

NUORO OVODDA 0

NUORO PERDASDEFOGU 0

NUORO POSADA 0

SUD SARDEGNA SADALI 0

ORISTANO SAGAMA 0

SASSARI SAN TEODORO 2

NUORO SARULE 0

SUD SARDEGNA SERRI 0

SUD SARDEGNA SEUI 0

SUD SARDEGNA SEULO 0

NUORO SILANUS 0

NUORO SINDIA 0

NUORO SINISCOLA 2

NUORO SORGONO 0

ORISTANO SUNI 0

NUORO TALANA 0

NUORO TERTENIA 0

NUORO TETI 0

NUORO TIANA 0

ORISTANO TINNURA 0

NUORO TONARA 0

NUORO TORPÈ 0

NUORO TORTOLÌ 0

NUORO TRIEI 0

NUORO ULASSAI 0

NUORO URZULEI 0

NUORO USSASSAI 0

NUORO VILLAGRANDE STR.0

SUD SARDEGNA VILLANOVA 0

SASSARI AGGIUS 1

SASSARI AGLIENTU 0

SASSARI ALÀ DEI SARDI 0

SASSARI ALGHERO 30

SASSARI ANELA 0

SASSARI ARDARA 2

SASSARI ARZACHENA 2

SASSARI BADESI 0

SASSARI BANARI 1

SASSARI BENETUTTI 0

SASSARI BERCHIDDA 1

SASSARI BESSUDE 0

SASSARI BONNANARO 1

SASSARI BONO 0

SASSARI BONORVA 3

SASSARI BORTIGIADAS 0

SASSARI BORUTTA 0

SASSARI BOTTIDDA 0

SASSARI BUDDUSÒ 1

SASSARI BULTEI 0

SASSARI BULZI 1

SASSARI BURGOS 0

SASSARI CALANGIANUS 1

SASSARI CARGEGHE 0

SASSARI CASTELSARDO 3

SASSARI CHEREMULE 1

SASSARI CHIARAMONTI 0

SASSARI CODRONGIANOS 3

SASSARI COSSOINE 1

SASSARI ERULA 0

SASSARI ESPORLATU 0

SASSARI FLORINAS 0

SASSARI GIAVE 1

SASSARI GOLFO ARANCI 0

SASSARI ILLORAI 0

SASSARI ITTIREDDU 0

SASSARI ITTIRI 17

SASSARI LAERRU 1

SASSARI LA MADDALENA 1

SASSARI LOIRI P.S.PAOLO 0

SASSARI LUOGOSANTO 0

SASSARI LURAS 1

SASSARI MARA 0

SASSARI MARTIS 0

SASSARI MONTELEONE R.D. 0

SASSARI MONTI 4

SASSARI MORES 0

SASSARI MUROS 2

SASSARI NUGHEDU S.N. 0

SASSARI NULE 1

SASSARI NULVI 1

SASSARI OLBIA 38

SASSARI OLMEDO 3

SASSARI OSCHIRI 0

SASSARI OSILO 0

SASSARI OSSI 74

SASSARI OZIERI 12

SASSARI PADRIA 0

SASSARI PALAU 0

SASSARI PADRU 3

SASSARI PATTADA 1

SASSARI PERFUGAS 0

SASSARI PLOAGHE 5

SASSARI PORTO TORRES 37

SASSARI POZZOMAGGIORE 4

SASSARI PUTIFIGARI 1

SASSARI ROMANA 0

SASSARI S.ANTONIO GAL. 0

SASSARI S.MARIA COGH. 0

SASSARI S.TERESA GAL. 2

### SASSARI SASSARI 301

SASSARI SEDINI 0

SASSARI SEMESTENE 0

SASSARI SENNORI 9

SASSARI SILIGO 0

SASSARI SORSO 16

SASSARI TELTI 0

SASSARI STINTINO 2

SASSARI TEMPIO PAUSANIA 2

SASSARI TERGU 1

SASSARI THIESI 4

SASSARI TISSI 1

SASSARI TORRALBA 13

SASSARI TRINITÀ D'A.V. 3

SASSARI TULA 1

SASSARI URI 2

SASSARI USINI 11

SASSARI VALLEDORIA 2

SASSARI VIDDALBA 0

SASSARI VILLANOVA MONT. 0

ORISTANO ABBASANTA 0

ORISTANO AIDOMAGGIORE 0

ORISTANO ALBAGIARA 0

ORISTANO ALES 0

ORISTANO ALLAI 0

ORISTANO ARBOREA 3

ORISTANO ARDAULI 0

ORISTANO ASSOLO 0

ORISTANO ASUNI 0

ORISTANO BARADILI 0

ORISTANO BARATILI S.P. 1

ORISTANO BARESSA 0

ORISTANO BAULADU 0

ORISTANO BIDONÌ 0

ORISTANO BONARCADO 0

ORISTANO BORONEDDU 0

ORISTANO BUSACHI 0

ORISTANO CABRAS 7

ORISTANO CUGLIERI 0

ORISTANO CURCURIS 0

ORISTANO FORDONGIANUS 0

ORISTANO GHILARZA 0

ORISTANO GONNOSCODINA 0

ORISTANO GONNOSNÒ 1

ORISTANO GONNOSTRAMATZA 0

ORISTANO MARRUBIU 1

ORISTANO MASULLAS 0

ORISTANO MILIS 0

ORISTANO MOGORELLA 0

ORISTANO MOGORO 0

ORISTANO MORGONGIORI 0

ORISTANO NARBOLIA 1

ORISTANO NEONELI 0

ORISTANO NORBELLO 0

ORISTANO NUGHEDU S.V. 0

ORISTANO NURACHI 4

ORISTANO NURECI 0

ORISTANO OLLASTRA 0

ORISTANO ORISTANO 16

ORISTANO PALMAS ARBOREA 0

ORISTANO PAU 0

ORISTANO PAULILATINO 0

ORISTANO POMPU 0

ORISTANO RIOLA SARDO 1

ORISTANO RUINAS 0

ORISTANO SAMUGHEO 0

ORISTANO SAN NICOLÒ AR. 0

ORISTANO SANTA GIUSTA 1

ORISTANO SANTU LUSSURGIU 0

ORISTANO SAN VERO MILIS 0

ORISTANO SCANO DI MONT. 0

ORISTANO SEDILO 0

ORISTANO SENEGHE 0

ORISTANO SENIS 0

ORISTANO SENNARIOLO 0

ORISTANO SIAMAGGIORE 0

ORISTANO SIAMANNA 0

ORISTANO SIAPICCIA 0

ORISTANO SIMALA 0

ORISTANO SIMAXIS 0

ORISTANO SINI 0

ORISTANO SIRIS 0

ORISTANO SODDÌ 0

ORISTANO SOLARUSSA 0

ORISTANO SORRADILE 0

ORISTANO TADASUNI 0

ORISTANO TERRALBA 0

ORISTANO TRAMATZA 0

ORISTANO TRESNURAGHES 0

ORISTANO ULÀ TIRSO 0

ORISTANO URAS 1

ORISTANO USELLUS 0

ORISTANO VILLANOVA TRUS. 0

ORISTANO VILLA SANT'ANT. 0

ORISTANO VILLAURBANA 0

ORISTANO VILLA VERDE 0

ORISTANO ZEDDIANI 0

ORISTANO ZERFALIU 0