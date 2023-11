Alghero. Furti d’estate, individuato il ladro: è un 30enne

In casa del ragazzo i Carabinieri hanno trovato cellulari, borse e occhiali da sole griffati, monili in oro e in argento

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri del Comando Compagnia di Alghero hanno denunciato un ragazzo algherese, di 30 anni, per il reato di ricettazione.

La complessa attività d’indagine, scaturita a seguito delle numerose denunce di furto presentate nel corso della passata stagione estiva, ha consentito di accertare che il ragazzo, identificato grazie ai sistemi di videosorveglianza, dopo essersi impossessato delle carte di debito e credito delle persone offese, prelevava modeste quantità di denaro dagli sportelli ATM e/o acquistava presso bar/tabacchi sigarette e gratta e vinci.

Dopo aver raccolto chiari indizi di colpevolezza nei confronti del 30enne, i carabinieri – come da loro spiegato - hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire telefoni cellulari, borse e occhiali da sole griffati, monili in oro e in argento. Il materiale rinvenuto, custodito all’interno dell’abitazione del denunciato, è stato repertato e sequestrato dai militari operanti.

Tra la refurtiva è emerso anche un anello in oro bianco e diamanti asportato da una gioielleria locale e alcuni oggetti sottratti a una turista svizzera che aveva richiesto l’intervento dei militari dell’Arma.