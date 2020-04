Arzana. La transumanza ai tempi del Coronavirus

Melis: “Occorre avere idee e progetti per far ripartire l'economia delle nostre comunità

Di: Antonio Caria

Sono immagini particolari quelle postate dal Sindaco di Arzana, Marco Melis: la transumanza ai tempi del Coronavirus.

Una delle categorie che, in questi giorni di emergenza non si è mai fermata, è quella dei pastori e, di conseguenza, la transumanza, patrimonio dell’umanità dallo scorso anno.

“Un evento – sottolinea il primo cittadino – che rappresenta la nostra tradizione e la nostra vocazione legata alla pastorizia, un evento che potrebbe essere sfruttato in chiave turistica e di potenziamento della promozione turistica e delle produzioni locali”.

“Occorre avere idee e progetti – conclude – per far ripartire l'economia delle nostre comunità. La sfida che ci attende non sarà semplice ma cercheremo di fare la nostra parte supportando ogni attività utile al rilancio della nostra economia”.