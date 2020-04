Horeca Alghero, ecco il manifesto

Daga: “C'è una grande voglia di reagire”

Di: Antonio Caria

Il settore economico algherese intende reagire e ripartire alla grande. E per fare ciò, nei giorni scorsi, si è costituito il Comitato “Horeca Alghero”, che mette insieme 100 attività.

E dopo la nascita, ecco il manifesto definito venerdì, nel corso di una video-conferenza, anche tramite il supporto del progetto "EuPuru!" finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

“Non credevamo di avere un così grande riscontro – ha commentato uno dei referenti del progetto Enrico Daga – ma è evidente che, nonostante la devastante crisi attuale e anche ciò che erano le difficoltà già presenti in questo territorio, c'è una grande voglia di reagire, senza aspettare troppo, ma accogliendo tutti, pronti alle sfide che ci attendono per riportare in vita le nostre attività e dunque un tessuto economico, oggi, in stato grave pericolo, siamo sognatori e amanti veri della nostra città e territorio, questo è il motivo della nostra unione”.

Definito, anche, un percorso suddiviso in tre fasi: pronto soccorso, degenza e riabilitazione. Ora la presentazione dell'elaborato alle Istituzioni e l'avvio di progetti autonomi delle imprese in rete.