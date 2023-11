In fiamme un pick-up a Gavoi: si indaga sulle cause

Il mezzo è andato completamente distrutto

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte a Gavoi, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta poco dopo l'una per l'incendio di un pick-up.

Nelle fiamme, domate dagli uomini del 115, il mezzo è andato completamente distrutto e le stesse hanno provocato lievi danni agli infissi di una casa adiacente.

Sono in corso le indagini dei Vigili del Fuoco, insieme agli agenti di polizia, per individuare le cause dell’incendio.