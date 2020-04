“Basket Uri Club” solidale: oltre 600 mascherine da donare alla popolazione

Saranno consegnate dall’Avis e dalla Protezione Civile

Di: Antonio Caria

Oltre 600 mascherine certificate Ce e imbustate sono state donate alla popolazione dalla società del Basker Uri Club. I dispositivi di protezione individuali sono state consegnate alla locale sezione dell’Avis e alla Protezione Civile per essere consegnati ai cittadini

“Un piccolo gesto – fanno sapere dalla società –, per sensibilizzare la popolazione ad attuare tutte le misure di prevenzione necessarie quando si esce di casa, per la sicurezza di tutti. Un ringraziamento particolare alla farmacia Ena per la collaborazione e per i preziosi consigli”.