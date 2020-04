Coronavirus, aggiornamento dati in Sardegna: 1.198 i positivi

Invariato il numero dei deceduti

Di: Antonio Caria

Sono stati resi noti i dati aggiornati a oggi dall'Unità di crisi regionale. Sono 1.198 (20 in più rispetto a ieri) i casi totali di positività al Coronavirus.

Questa la distribuzione: 212 nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto a ieri), 86 nel Sud Sardegna, 41 a Oristano (+1 rispetto a ieri), 70 a Nuoro (+3 rispetto a ieri), e 789 a Sassari (+15 rispetto a ieri).

Sono 135 le persone ricoverate in ospedale, 23 dei quali in terapia intensiva, mentre sono 746 quelle in isolamento domiciliare. Invariato il numero dei decessi (86). I test sinora eseguiti sono stati 14mila 87.